Суд арестовал уфимца, обвиняемого в покушении на убийство трехлетней дочери

Орджоникидзевский райсуд Уфы арестовал до 9 декабря 34-летнего уфимца, обвиняемого в покушении на убийство своей трехлетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром 9 октября обвиняемый выбросил их окна квартиры на четвертом этаже по улице Ульяновых свою трехлетнюю дочь.

Как сообщал министр здравоохранения Башкирии, в детской больнице №17 Уфы пострадавшей провели двухчасовую операцию, после которой она находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Мать ребенка с семилетним сыном в момент трагедии были в Калининграде в санатории, где первоклассник проходил плановое лечение.

Майя Иванова