Главврач уфимской больницы рассказала о состоянии выброшенного из окна ребенка

Трехлетняя девочка, которую, по версии следствия, выбросил с четвертого этажа родной отец, находится в операционной, рассказала главврач городской детской больницы №17 Уфы Дилара Шагиева. Видео с ее комментарием опубликовал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

«Сегодня в ГДКБ №17 в экстренном порядке поступил ребенок трех лет, минуя приемный покой, в реанимационный зал. Со слов сотрудников скорой медицинской помощи, ребенок выпал с четвертого этажа», — отметила главврач, добавив, что состояние пострадавшей крайне тяжелое.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня утром трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Ульяновых. Ее 34-отца задержали и доставили в отдел полиции №5. Его подозревают в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Майя Иванова