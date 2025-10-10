Под Ростовом под колесами Mercedes погибла 82-летняя пенсионерка

Вечером 9 октября на ул. Ленина в селе Кулешовка Азовского района 18-летняя водитель Mercedes-Benz E320 сбила на переходе 82-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

В ведомстве отметили, что общий водительский стаж у водителя Mercedes-Benz на момент ДТП составлял восемь месяцев.

Наталья Белоштейн