Под Ростовом под колесами Mercedes погибла 82-летняя пенсионерка
Вечером 9 октября на ул. Ленина в селе Кулешовка Азовского района 18-летняя водитель Mercedes-Benz E320 сбила на переходе 82-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.
В ведомстве отметили, что общий водительский стаж у водителя Mercedes-Benz на момент ДТП составлял восемь месяцев.