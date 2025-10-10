Bloomberg: Трамп обсудил с Айзекманом его возможное назначение в NASA

Президент США встретился с миллиардером Джаредом Айзекманом, чтобы обсудить возможность выдвижения его на пост главы NASA. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации Bloomberg, в последние недели господин Трамп неоднократно встречался с Джаредом Айзекманом и обсуждал его видение развития NASA и американских космических программ. При этом, по данным источников, окончательное решение о его назначении пока не принято. В последние месяцы обязанности главы NASA временно исполняет министр транспорта Шон Даффи.

Джаред Айзекман — основатель платежного сервиса Shift4 Payments и один из основных спонсоров космической компании SpaceX Илона Маска. Он несколько раз принимал участие в коммерческих полетах в космос, стал первым космическим туристом, вышедшим в открытый космос, а в 2024 году стал командиром экипажа космической миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon. Его состояние оценивается в $1.4 млрд.

Ранее Дональд Трамп уже выдвигал господина Айзекмана на этот пост, он сделал это вскоре после избрания в декабре 2024 года. Однако незадолго до процедуры утверждения его Сенатом президент снял его кандидатуру. Господин Трамп заявил, что тот «абсолютный демократ, который никогда раньше не жертвовал на Республиканскую партию», а также объяснил решение его близостью к Илону Маску, который уже был активным игроком в администрации президента. СМИ считали, что отказ от назначения связан с конфликтом президента с господином Маском, поддерживавшим кандидатуру Джареда Айзекмана.

Яна Рождественская