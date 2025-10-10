«Севильский цирюльник», «Женитьба гусара» и X:IN

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группы X:IN, «Территория Тишины» и рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда». В музеях — посетить «Эхо Андеграунда: эксперименты Льва Хабарова» и персональную выставку Натальи Бортновой. В театрах — стать зрителями спектаклей «Севильский цирюльник», «Женитьба гусара» и «Ты все делаешь правильно». В кино — увидеть фильм «Проверка на дорогах» и оперу «Травиата». А лекторы расскажут про то, как Джон Леннон изменил музыку, как на музыку повлиял романтизм и как в прошлые эпохи коллекционировали искусство. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Концерты

В Ельцин-центре 13 октября пройдет концерт в честь юбилея Леонида Десятникова «Любовь и жизнь поэта». Автор проекта пианист Алексей Гориболь пригласил молодых музыкантов из Екатеринбурга, которые исполнят произведения на фортепиано, струнных инструментах и голосом. Билеты — от 800 руб. до 2,1 тыс. руб.

В Свердловской филармонии пройдет концерт «Органные манускрипты». Зрители услышат произведения от средневековых манускриптов до барочных шедевров, показывающие развитие органной музыки. Билеты — 1 тыс. до 2,1 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 15 октября покажут рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда» санкт-петербургского театра «Рок-опера». Постановщиком выступил Владимир Подгородинский. Это первая постановка оперы в России, которая впервые была показана в 1990 году. Билеты — от 1,8 тыс. до 3,9 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 15 октября выступит группа X:IN. Коллектив выступает в жанре K-pop, в состав входят участницы из Южной Кореи, Австралии, Индии и России. Тур продвигает новый релиз «Defend Myself». Билеты — от 2,8 тыс. до 12,5 тыс. руб.

В пабе Ben Hall 16 октября пройдет большой сольный концерт группы «Территория тишины», приуроченный к 16-летию коллектива. Сейчас музыканты работают над новым альбомом, поэтому зрители смогут услышать некоторые песни первыми.

Выставки и экскурсии

В Музее андеграунда 15 октября открывается выставка «Эхо Андеграунда: эксперименты Льва Хабарова» к 75-летию художника. В экспозиции — не только последние живописные серии мастера, но и несколько его ранних работ конца 1980-х. Особенность его стиля — яркая колористика и оригинальное видение мира. Билеты в музей — 400 руб.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (НТМИИ) 16 октября открывается персональная выставка Натальи Бортновой «Вижу дивный свет твой». Это ретроспектива творчества художницы, которая показывает разные стили и техники. В экспозиции представлены произведения от портрета, натюрморта и сюжетной картины до сценографии, книжной иллюстрации и эскизов декоративных росписей храмов. Билеты в музей — 200 руб.

Спектакли и перфомансы

В галерее «Синара Арт» в субботу 11 октября пройдет перфоманс «Где я остановлюсь» от команды «Около». Через пластический язык команда поможет взглянуть на текущие экспозиции галереи. Концепция перфоманса предполагает путь от зарождения к дому: от выставки «Пассионарные травы», через «Вне системы координат» к выставке spdplf «Здесь можно остаться».

В Центре современной драматургии (ЦСД) 11 октября покажут спектакль «Ты все делаешь правильно». Четверо незнакомых раньше героев застревают на станции, куда не приходит электричка, и оказываются «наедине не только друг с другом, но и с тем, от чего давно бегут». Эта пьеса — о внутренней усталости и о страхе остановки. Билеты — 500 руб.

В Свердловском театре музыкальной комедии 14 и 15 октября первая премьера сезона — «Женитьба гусара» на музыку Геннадия Гладкова по мотивам старинных русских водевилей. Главный герой-гусар хочет взять себе в жены ростовщика, но тот требует с него взамен деньги. Вместо этого гусар придумывает хитрый план. Билеты — от 500 руб.

В Коляда-театре 16 октября покажут спектакль «Сарафанное радио» Николая Коляды. Эта постановка — о браке 65-летнего Германа и 20-летней Надежды, которая младше всех его дочерей. Действие происходит в день бракосочетания, когда молодожены приезжают на дачу. Спектакль рассказывает историю, когда «брак, неравный и по возрасту, и по положению, превращается то ли в посмешище для всех, то в радость для новоиспеченных мужа и жены». Билеты — 800 руб.

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет»)10, 11 и 12 октября пройдет премьера оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Произведение исполнялось на сцене оперного театра в Екатеринбурге с 1912 года. Билеты — от 3 до 5 тыс. руб.

В «Урал Опера Балет» 15 и 17 октября покажут балет «Сильфида». Это балет, «каким его могли видеть в позапрошлом веке». Художники ориентировались на спектакль Датского королевского балета, но сделали оформление более уникальным. Билеты — от 750 руб. до 7 тыс. руб.

В Музее андеграунда 17 числа покажут спектакль «Цой жив. А я — нет» в стиле постмодернистских экспериментов Петра Мамонова. Герой Николай живет в четырех стенах, постоянно слушает Цоя и мечтает стать рок-звездой. К нему иногда заходит странный сосед Семен, они говорят о рок-н-ролле и быте и «в серой реальности зажигается внутренняя звезда». Билеты — 800 руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра покажут фильм «Проверка на дорогах» Алексея Германа в рамках проекта «Перестройка-40». Фильм — о партизанском отряде, который действует зимой 1942 года. Из-за нехватки еды командир отряда решает захватить фашистский эшелон с продовольствием. Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

В кинозале Ельцин-центра покажут оперную классику Франко Дзеффирелли «Травиата» в рамках проекта TheatreHD. Постановка — рассказ о трагедии двух молодых людей, происходящей в XIX веке в Париже. Исторические декорации воссоздают историю счастья и падения Виолетты Валери. Билеты — 600 руб.

Лекции

В Музее андеграунда 14 октября пройдет «Час винила» Алексея Коршуна к 85-летию Джона Леннона. Лектор расскажет, как музыкант с группой The Beatles смог изменить музыку и смог стать голосом поколения. На виниловой пластинке полностью прозвучит альбом Джона Леннона «Rock’n’Roll». Вход — по билету в музей за 400 руб.

В Ельцин-центре 14 октября пройдет лекция «Обладать. О коллекционировании искусства в прошлые эпохи». Искусствовед Дарья Черкасова поможет зрителям познакомиться с коллекциями собирателей искусства прошлых эпох. Лекция пройдет в рамках выставки «Искусство собирать искусство». Вход бесплатный, нужно зарегистрироваться.

В Музее андеграунда 16 октября пройдет лекция Алексея Захарова «Романтизм — одинокий герой», организованная совместно с фондом «Культурный транзит». Лектор расскажет о времени, которое подарило новое звучание музыке, и композициях Ференца Листа, Роберта Шумана, Петра Чайковского. Стоимость — 400 руб.

Подготовила Анна Капустина