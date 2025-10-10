Мера пресечения главе «Sputnik Азербайджан» Картавых изменена на домашний арест

В Баку изменена мера пресечения исполнительному директору «Sputnik Азербайджан» Игорю Картавых, арестованному в июле. Он переведен под домашний арест, сообщил «РИА Новости» гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал «Ъ», что это он вел переговоры по освобождению Игоря Картавых. Азербайджан в этом процессе представлял помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. Окончательное решение было принято накануне встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, прошедшей 9 октября.

Игорь Картавых был арестован на 4 месяца 1 июля. Вместе с ним под стражей оказался шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов. Им предъявили обвинения в мошенничестве. Незадолго до задержания журналистов российские правоохранители провели рейд в Екатеринбурге, в результате которого были арестованы семь граждан Азербайджана. Впоследствии двое из них погибли.