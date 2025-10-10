Жительницу Дона обвинили в мошенничестве с турпутевками на 6 млн рублей

В Ростовской области пойдет под суд местная жительница по обвинению в 17 эпизодах мошенничества с туристическими путевками (ст. 159 УК РФ). За несостоявшиеся туры фигурантка взяла с пострадавших 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, представляясь директором турфирмы, обвиняемая предлагала пострадавшим путевки по России и загрантуры на выходных условиях.

«Доверчивые клиенты передавали ей крупные суммы, надеясь на отдых у моря, однако, вместо долгожданного отпуска они получили лишь пустые обещания. В свою очередь, обвиняемая свои обязательства перед клиентами не выполнила и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению»,— отметили в ведомстве.

От мошеннических действий фигурантки пострадали 22 человека, среди них пятеро клиентов с ограниченными возможностями — природная глухота с детства.

Наталья Белоштейн