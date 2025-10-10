Переговоры об освобождении Игоря Картавых велись по линии помощников президентов

Переговоры об освобождении исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, арестованного в июле в Баку, велись по линии помощников президентов. Об этом специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Окончательное решение было принято накануне прошедшей 9 октября встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе

Россия, со своей стороны, освободила одного из задержанных граждан Азербайджана.

Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов были арестованы в Баку 1 июля. Этому предшествовал рейд российских правоохранительных органов в Екатеринбурге, в результате которого задержали около 50 человек. Из них в семеро были арестованы, а двое погибли.

В июле над освобождением российских журналистов работала Генпрокуратура. Была подана апелляция на аресты Игоря Картавых и Евгения Белоусова. 7 июля суд в Баку отклонил ее, оставив в силе решение о четырехмесячном содержании российских граждан под стражей.