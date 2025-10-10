Бутусов, Малиновка или футбол

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на концерте Вячеслава Бутусова, посмотреть в пятигорском театре Оперетты спектакль «Свадьба в Малиновке» или посетить футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

10 и 11 октября в 19:00 в ставропольском Дворце детского творчества состоится концерт группы «КняZz». По словам автора песен, сет-лист будет значительно отличаться от программы 2024 года, получившей название «Волшебная книга». Группа активно работает над аранжировками, чтобы придать им более современное звучание.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

10 и 11 октября в 19:00 в Rock Bar by Abrikos Inc. Ставрополя — рок-концерт Grim с презентацией нового альбома Nightside. Организаторы выступления назвали его «мрачным и гипнотическим атмосферным блэк-металом».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

11 октября в 16:00 зале им. Скрябина в Кисловодске выступит Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова. В программе — Эдвард Григ «Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, op.16», «Пер Гюнт», сюита для оркестра. Солист — Андрей Диев.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

12 октября в 19:00 на сцене ставропольского Дворца культуры и спорта — рок-музыкант Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Они представят программу из главных песен творческого наследия коллектива «Наутилус Помпилиус».

Стоимость билетов — от 5000 руб. (12+)

10 октября в 19:00 в пятигорском Театре Оперетты — «Цыганский барон». Это знаменитая оперетта в трех актах австрийского композитора Иоганна Штрауса, которую он написанная в 1885 году. Произведение, как и несколько других известных оперетт маэстро, имело мировой успех.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

11 октября в 18:00 во Дворце детского творчества Ставрополя — спектакль «Золушка». Произведение Шарля Перро хорошо ложится на язык классической хореографии, особенно под музыку Сергея Прокофьева. Эта старая сказка о потерянной туфельке и красивой любви, корни которой уходят еще в Древний Египет и Китай, имеет более 700 версий.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

11 октября в 19:00 в Театре Оперетты Пятигорска — атмосферная «Свадьба в Малиновке». Привольно раскинулось в степи украинское село. В зелени садов утопают белые мазанки. Но все как будто вымерло вокруг, не звенят над Малиновкой по вечерам девичьи песни. Идет суровый 1919 год.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы комедии «Грабитель с крыши». Вор Джеффри Манчестер обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь он желает перевести дух. Но события развиваются иначе: Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна киноновинка — драма «Первый на Олимпе». Блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то, чтобы оттачивать мастерство в академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой у Юры словно открывается второе дыхание.

Стоимость билетов — от 360 руб. (12+)

Для семейного просмотра — комедия «Мужские правила моего деда». Из-за конфликта с дочерью у Виктора Степановича случается сердечный приступ. Врач сообщает неутешительный прогноз: пациенту осталось жить три месяца, а операция не поможет. Отказавшись от лечения, Виктор решается похитить собственного внука.

Стоимость билетов — от 380 руб. (12+)

10,11 и 12 октября в 13:20 состоится экскурсия на воздухе «Медовые водопады и гора Кольцо». Гора Кольцо — памятник природы, связанный с пребыванием на Кавказе Михаила Лермонтова. Следующий пункт программы — Аликоновское ущелье с Медовыми водопадами.

Стоимость билетов — от 1550 руб. (12+)

11 октября в 16:00 на стадионе «Динамо» в Ставрополе состоится матч между местным одноименным футбольным клубом и ФК «Победа» из Хасавюрта.

Стоимость билетов — 200 руб. (16+)

12 октября в 9:00 начнется однодневный автобусный тура выходного дня «4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки». В ходе экскурсии можно будет познакомиться с главными курортами Кавказских Минеральных Вод: увидеть здравницы, питьевые галереи, парки, памятники истории и архитектуры.

Стоимость билетов — от 2900 руб. (12+)

