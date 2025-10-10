Ростовская область экспортировала в Турцию 3,6 тысяч тонн животных кормов

За четыре дня Ростовская область экспортировала в Турцию 3,6 тыс. т кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели отбор проб кормов для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. Все они соответствовали требованиям ветеринарного законодательства страны-импортера.

Наталья Белоштейн