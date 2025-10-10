Более четверти жителей Ростова заявили о наличии подработки

Более 27% опрошенных работающих жителей Ростова имеют дополнительный доход от подработки. Еще 50% горожан пока не имеют еще одного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 23% респондентов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, мужчины находят подработку несколько чаще женщин. Ростовчане в возрасте от 35 до 45 лет чаще других возрастных групп упоминают о наличии дополнительного заработка.

Отмечается, что доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 17% среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. и 27% — среди зарабатывающих более 100 тыс. руб.

Среди горожан, работающих удаленно, чуть больше тех, кто подрабатывает, чем среди тех, кто ходит на основную работу (28% против 26% соответственно).

Шесть из десяти внешних совместителей работают на подработке менее 10 часов в неделю. Оставшиеся 27% отдают дополнительной работе от 10 до 20 часов, в то время как 13% тратят на нее более 20 часов еженедельно. Сегодня удаленные сотрудники посвящают подработке меньше времени: 67% из них работают до 10 часов в неделю, в то время как среди офисных работников этот показатель составляет 57%.

Варьируется и финансовая значимость подработки: 33% респондентов получают менее 10% своего общего дохода, 37% — от 10 до 30%, 18% — от 30 до 50%, а 12% больше половины дохода. Аналитики отмечают, что для удаленных работников подработка чаще становится значимым источником дохода по сравнению с теми, кто работает в офисе.

Наталья Белоштейн