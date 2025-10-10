Музейный сериал, «металлический» концерт или классическая опера

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на концертах групп «Мегамозг» и Rashamba, посетить спектакль-сказку «Волшебная лампа Аладдина» или классическую оперу «Аида», пойти на выставку «Лермонтов. Места силы: музейный сериал». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

10 октября в 19:00 в Ростовской государственной филармонии выступят ансамбли «Легенда» и «Казачий круг» с программой «Они сражались за Родину». Она посвящена 80-летию Великой Победы и 120-летию со дня рождения писателя Михаила Шолохова.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

10 октября в 20:00 в пространстве «Особняк 1898» — концерт «Джаз. Frank Sinatra». Коллектив Noir Jazz Band исполнит хиты знаменитого певца.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

11 октября в 19:00 в клубе «Мед» группа «Мегамозг» представит публике новый альбом «Реквием». По словам организаторов, гостей ждет «трагичная атмосфера в связке с душераздирающими припевами и кричащими от боли куплетами».

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

11 сентября в 19:00 в «Подземке» исполнит свои «синглы» Rashamba. Эта российская металкор-группа была образована в подмосковном Зеленограде более 20 лет назад. Выступление в Ростове состоится в рамках концертного тура коллектива по стране.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

10 октября в 11:00 в Театре драмы им. Максима Горького — детский спектакль-сказка «Волшебная лампа Аладдина». В этой постановке есть все: песни, танцы, юмор, красивые наряды и восточный колорит.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

10 октября в 19:00 на сцене Молодежного театра — комедия «На всякого мудреца довольно простоты» по одноименной пьесе Александра Островского. Классик русской драматургии родился 202 года назад, написал в XIX веке более 50 пьес и еще 22 перевел с европейских языков, но его произведения по-прежнему актуальны.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

11 октября в 18:00 в Ростовском музыкальном театре — опера Джузеппе Верди «Аида». Ее премьера на этой сцене состоялась в ноябре 2024 года, но шли к этому событию почти четверть века. По словам представителей музтеатра, его версия отличается грандиозными декорациями, включающими статуи египетских богов на всю сцену, красивыми костюмами и исполнением вокальных партий. В постановке нет «эпатажных экспериментов», перегибов в сторону камерной или народной драмы, которыми изобилуют современные прочтения оперы. Все внимание сосредоточено на попытке еще раз всмотреться, вслушаться в авторский замысел, подчеркнули в театре.

Стоимость билетов — от 4500 руб. (12+)

12 октября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — драма «Сестра, подруга и жена». Спектакль создан по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас». По сути, это — добрая, светлая и семейная история.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы криминальной комедии «Грабитель с крыши». Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие преступления «грабителем с крыши», обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь он получает шанс перевести дух и «залечь на дно». Но, увидев очаровательную сотрудницу магазина, Джеффри влюбляется в нее. Сможет ли вор измениться?

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — спортивная драма «Первый на Олимпе». Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить. Он встречает тренеров по академической гребле Михаила и Веру, которые помогают Юре раскрыть свой потенциал. Талантливый спортсмен словно обретает вторую жизнь.

Стоимость билетов — от 360 руб. (12+)

Для любителей семейного кино — комедия «Мужские правила моего деда». Из-за очередного конфликта с дочерью у Виктора Степановича случается сердечный приступ. По словам врача, пациенту осталось жить три месяца. И даже операция не будет гарантией на выздоровление. Отказавшись от лечения, Виктор Степанович решается на отчаянный поступок — похитить собственного внука.

Стоимость билетов — от 380 руб. (12+)

Чем еще можно заняться

10 октября с 20:00 в Flash Bar Stand-up — «Проверенный материал». Это выступление комиков — участников телевизионных и интернет-проектов, резидентов ростовского объединения FlashStandUp и чемпионов Высшей лиги КВН.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

11 и 12 октября в 11:00 состоится обзорная автобусная экскурсия «Знакомство с Ростовом-на-Дону». Маршрут проходит по главным улицам мегаполиса, дает возможность побывать на его площадях и набережной Дона.

Стоимость участия — от 1690 руб. (6+).

11, 12 и 13 октября в 10:00 в Шолохов-Центре — выставка «Лермонтов. Места силы: музейный сериал». В экспозиции представлены иллюстрации к произведениям поэта, писателя и драматурга, страницы редких научно-литературных журналов, дуэльный пистолет, бережно сохранившийся с XIX века, и другие артефакты.

Вход: без экскурсии — 200 руб., с экскурсией — 500 руб. (6+)

