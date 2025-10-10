«У нас мало времени»: Павел Дуров в свой день рождения заявил об угрозе свободному интернету

Родившийся в Петербурге основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не хочет праздность свой 41-й день рождения, поскольку считает, что на спасение свободного интернета осталось мало времени. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Павла Дурова 10 октября.

«Некогда свободные страны вводят антиутопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС)»,— пишет господин Дуров.

Также бизнесмен упомянул преследование в Германии за критику чиновников в интернете и уголовное расследование Франции в отношении «лидеров технологических компаний, защищающих свободу и неприкосновенность частной жизни» — в 2024 году Павла Дурова задержали в Париже и предъявили обвинение по шести статьям, включая отказ предоставить информацию компетентным органам и участие в организованном мошенничестве. Он смог выехать из страны только этой весной.

«Нас заставили поверить, что величайшая битва нашего поколения — это уничтожение всего, что оставили нам предки: традиций, права на неприкосновенность частной жизни, суверенитета, свободного рынка и свободы слова»,— считает Павел Дуров. В конце послания бизнесмен повторил, что времени, чтобы решить накопившиеся проблемы осталось мало, поэтому он не планирует отмечать свой день рождения.

