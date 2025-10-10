После ночной непогоды в Сочи повалило шесть деревьев

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Коммунальная и транспортная инфраструктура курорта работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минувшей ночью больше всего осадков выпало в Адлерском районе и федеральной территории Сириус. Зафиксированы единичные случаи локальных подтоплений территорий. Повалено шесть деревьев, которые аварийные бригады незамедлительно распилили и вывезли.

До конца суток 12 октября сохраняется опасность усиления шквалистого ветра до 25-30 м/с, резких подъемов уровней воды на реках, местами с превышением неблагоприятных отметок, формирования смерчей над морем. Власти призывают соблюдать меры предосторожности, в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Гидрометцентр России ранее объявил о красном уровне погодной опасности в Сочи и на территории Сириус до вечера 11 октября. Это означает, что ожидаются сильные дожди, грозы и местами град.

Синоптики предупреждают о резком подъеме уровней воды в реках, что может привести к селевым потокам. Красный уровень — это самый высокий уровень предупреждения о погоде, который указывает на очень опасные условия.

Администрация Сочи приостановила работу пляжей. Ожидаются смерчи над морем и шторм с волнами высотой до 3 метров. В течение дня может выпасть от 40 до 80 мм дождя. Власти рекомендуют использовать железную дорогу для поездок в аэропорт.

Также сообщается, что некоторые прибрежные города России могут оказаться под угрозой затопления из-за повышения уровня Мирового океана, связанного с таянием ледников. К 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а к 2300 году — до 5,6 м, что создаст серьезные проблемы для российских городов.

Мария Удовик