В Ростове обсуждают повышение тарифа на проезд в городском транспорте

Власти Ростова-на-Дону рассмотрят вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Константин Лашенко в Telegram-канале администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Повысить тариф предложили транспортные компании, ссылаясь на рост затрат на перевозки. Господин Лашенко отметил, что это возможно при наличии соответствующих документов у перевозчика.

Чиновник заверил, что жителей города будут регулярно информировать о ходе рассмотрения этого вопроса.

Наталья Белоштейн

