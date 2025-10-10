Участок рядом с «Лахта Центром» изъяли у автодилера для строительства М-32

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) изъял у ООО «Автопортрет Лахта» участок неподалеку от «Лахта Центра» с целью строительства магистрали М–32. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В зону строительства М-32 попал участок площадью 4,18 тыс. кв. м на котором располагается дилерский центр «Хавейл Лахта». Изъятие коснулось его части площадью 393 кв. м. Собственник земли не возражал против изъятия, однако вместо выкупа хотел обменять недвижимость на равноценный участок. Смольный отказался и подал иск в суд.

Арбитражный суд согласился на выкуп, однако после экспертизы увеличил стоимость почти в четыре раза — с предложенных КРТИ 4,66 млн рублей, до 20,55 млн рублей. По мнению опрошенных изданием экспертов, город сможет получить права на участок не раньше декабря 2025 года, а в случае обжалования решения — только через полтора-два года.

Срок завершения строительства магистрали М-32, которая свяжет Приморское шоссе с будущей трассой М-49, недавно сдвинули больше чем на год. В первой версии госконтракта датой сдачи объекта значился январь 2027 года. В августе 2025-го заказчик, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», и генеральный подрядчик, АО «ВАД», заключили дополнительное соглашение, в котором в том числе прописали изменение сроков выполнения работ. Согласно поправкам, М-32 будет достроена к ноябрю 2028 года.

Артемий Чулков