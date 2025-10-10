В Ростовской области средняя предлагаемая зарплата в АПК выросла на 21%

В августе 2025 года в Ростовской области медианная предлагаемая заработная плата в сельском хозяйстве достигла 105,8 тыс. руб., что на 21% больше показателя января этого года (87,4 тыс. руб.). Годовой рост зарплаты составил 17% (90,4 тыс. руб. в августе 2024 года). Об этом сообщил « РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые восемь месяцев года в регионе в сфере АПК было опубликовано 4,1 тыс. вакансий, что на 29% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Уровень конкуренции среди соискателей составил 4,9 активных резюме на вакансию.

По данным экспертов, дефицит кадров в АПК вызван высокой конкуренцией за работников, сезонностью, низкой привлекательностью отрасли и демографическими вызовами.

В 2025 году среди наиболее востребованных профессий в агропромышленном секторе Ростовской области оказались: машинисты — более 1,8 тыс. вакансий, технологи — свыше 1,7 тыс., а также агрономы — более 300 вакансий.

Наталья Белоштейн