На Дону спрос на трактористов и комбайнеров вырос на 13%

С января по начало октября 2025 года в Ростовской области было размещено более 2,1 тыс. вакансий для комбайнеров, трактористов и водителей погрузчиков, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

Медианная предлагаемая зарплата для таких специалистов в регионе с начала года составила 111,7 тыс. руб., что на 7,9 тыс. руб. (6,6%) меньше, чем в предыдущем году, когда она достигала 119,6 тыс. руб. Уровень конкуренции за рабочие места среди машинистов на Дону колебался от 3 до 4,6 резюме на каждую вакансию.

В Краснодарском крае в тот же период работодатели предложили более 3,7 тыс. вакансий для трактористов и комбайнёров, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом.

В соседнем регионе машинистам предлагали оклад в размере 116,8 тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. (1,1%) меньше, чем годом ранее — тогда зарплата составляла 118,2 тыс. руб. Уровень конкуренции среди машинистов в Краснодарском крае в этом году варьировался от 3,7 до 6,1 резюме на одно вакантное место.

Наталья Белоштейн