На ремонт дорог в Екатеринбурге потратили почти 2 млрд рублей в 2025 году

В Екатеринбурге на ремонт автомобильных дорог в 2025 году было выделено более 1,9 млрд руб., сообщили в администрации города. Из них 1 млрд руб. направили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: 500 млн руб. из областного бюджета, около 426 млн руб. — из городского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сегодняшний день в городе отремонтированы 37 участков автодорог общей площадью 451 тыс. кв. м и протяженностью 29 км. В рамках нацпроекта полностью завершены работы на 12 объектах протяженностью 13,39 км. Кроме того, в рамках госпрограммы региона отремонтированы 11 объектов, их протяженность составила 8,6 км. По программе улучшения благоустройства территории Екатеринбурга в этом году завершили ремонт на 13 из 14 объектов: закончить работы по ул. Красноармейская на участке Ленина — Малышева планируется до 27 октября. В мэрии отметили, что подрядчики в этом году отремонтировали восемь объектов, на которых планировали провести работы в 2026 году. Ремонтные работы на тротуарах также проводились: площадь ремонта тротуаров составила 93,4 тыс. кв. м, что составляет почти 20 % от общей площади дорог.

Напомним, к началу сентября в Свердловской области завершили асфальтирование 1,7 млн кв. м дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — обновлено более 170 км дорог.

Ирина Пичурина