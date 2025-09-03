На Среднем Урале заасфальтировали 1,7 млн кв. м дорог

В Свердловской области завершено асфальтирование 1,7 млн кв. м дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил департамент информационной политики области. К началу учебного года обновлено более 170 км дорог, ведущих к учебным заведениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дорожники опережающими темпами завершили укладку асфальта на участке между 7 и 15 км дороги Полевской — Мраморское. На трассе Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург в Горноуральском округе работы перевыполнены на 13%. Также с опережением графика ведется работа на участке Артемовский — Зайково от ее начала до 13 км.

В 2025 году планируется реконструкция и ремонт 285 км региональных дорог, из которых более 250 км выполняются по нацпроекту.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подверг критике ход ремонта дорог в регионе. Он поручил правительству области наладить системную работу и действовать на опережение в связи с «затягиваниями дорожных ремонтов».

Ирина Пичурина