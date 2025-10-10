«Ростех» назвал условия импортозамещения двигателей у SSJ-100

Установка отечественных двигателей ПД-8 вместо российско-французских двигателей SaM146 на самолетах SSJ-100 потребует доработки бортов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех». Прежде чем идти на это «Ростех» предлагает решить вопрос об экономической целесообразности замены двигателей, а также выяснить у авиакомпаний, готовы ли они финансово участвовать в этом процессе.

В госкорпорации напомнили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) обладают необходимыми компетенциями и опытом для ремоторизации «Суперджетов». Обновленный образец уже проходит летные испытания.

В середине марта опытный образец SJ-100с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет. Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер пробыл в воздухе около 40 минут, он достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 км. В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что двигатель ПД-8 соответствует лучшим мировым стандартам.

