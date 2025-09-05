Путин: двигатель ПД-8 соответствует лучшим мировым стандартам

Президент России Владимир Путин оценил разработку двигателя ПД-8. По его словам, двигатель соответствует лучшим мировым стандартам.

Господин Путин уточнил, что новейшие турбореактивные двигатели ПД-8 и газотурбинные двигатели ВК-650В установлены на импортозамещенных версиях вертолета «Ансат» и самолета Sukhoi Superjet.

«Прошу сегодня доложить о перспективах применения двигателя ПД-8, помимо самолетов Sukhoi Superjet и других летательных аппаратов»,— обратился глава государства к участникам совещания по развитию двигателестроения.

Президент проводит совещание в Самаре, куда прибыл с рабочим визитом.