В Свердловской области на выходных похолодает до +2°

Дневная температура на выходных в Свердловской области опустится до +2°, при этом пятница еще будет достаточно теплой, следует из информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

В пятницу через Свердловскую область проходит холодный фронт, движущийся с северо-востока на юго-запад, дневная температура ожидается от +3°..+8° на севере и востоке до +9°..+14° на юге и юго-западе. Осадки на фронте минимальны или отсутствуют, в центральных и восточных районах области возможны небольшие дожди, а на восточной границе региона — мокрый снег. Южные и юго-западные районы, находясь перед фронтом, пока остаются в теплой зоне. С прохождением фронта ветер меняет направление на восточное и северо-восточное, усиливаясь и принося с собой холодный воздух.

В Екатеринбурге температура пятничным днем составит +11°..+13°, облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный с переходом на юго-восточный, восточный, 1-6 м/с. В субботу ночью +1°, днем +3°, в воскресенье — ночью -1°, днем +2°. В начале следующей неделе дневные температуры будут на том же уровне, однако ночи станут немного холоднее.

Напомним, температура к середине недели в Екатеринбурге поднималась до +15°.

Ирина Пичурина