Температура в Екатеринбурге поднимется до +15 градусов

Температура воздуха в Екатеринбурге к середине недели поднимется до уровня +15 градусов. Это следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбрге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Относительно теплый воздух с юго-западными, западными воздушными потоками продолжит поступать на территорию региона»,— говорится в публикации. При этом ожидается облачная погода, но без больших осадков. Период без снега и дождей должен продлиться как минимум до середины недели.

В воскресенье, 5 октября, температура в Свердловской области составит +8..+13, в Екатеринбурге — от +11 до +13 градусов. 6 октября ожидается +14 градусов, 7 и 8 октября температура поднимется до +15.

В четверг днем ожидается +14 градусов, в пятницу температура опустится до +10. Затем 11 октября ожидается +8 градусов, 12 октября — +7.

По данным Гидрометцентра, нулевая вероятность осадков сохранится до 11 октября. До 9 октября ветер ожидается силой 1-2 м/с, 10 и 11 октября усилится до 4 м/с.

Анна Капустина