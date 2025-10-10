Бессент: США ожидают, что Индия нарастит закупки американской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ожидают увеличения импорта американской нефти Индией и сокращения ее закупок у России. Господин Бессент спрогнозировал перераспределение закупок в ближайшие недели или месяцы.

«Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской»,— сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин против Индии, объяснив это тем, что Нью-Дели «прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации». В сумме общий размер тарифов для Индии составил 50%.