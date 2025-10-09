«Хамас» получил гарантии от посредников по миру в секторе Газа

Представители палестинского движения «Хамас» получили гарантии от посредников из США, Катара, Турции и Египта, что Израиль не возобновит войну в секторе Газа. Об этом сообщил глава движения в анклаве Халиль аль-Хайя, передает Reuters.

По словам Халиля аль-Хайя, после заключения соглашения о перемирии с Израилем из тюрем освободят 250 палестинцев, отбывающих пожизненное наказание. Освободят также 1,7 тыс. палестинцев из Газы, которых арестовали с начала конфликта в анклаве.

Сегодня Израиль и «Хамас» договорились о прекращении огня в секторе Газа. Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем заявил, что точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. Представитель израильского правительства говорил, что соглашение о прекращении огня вступит в силу в течение 24 часов после заседания правительства Израиля. По данным агентства Reuters, оно назначено на 9 октября.

