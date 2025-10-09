Глава «Хамаса» в Газе: прекращение огня будет объявлено сегодня

Глава палестинского движения «Хамас» в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, согласованное при участии посредников, вступит в силу сегодня. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам представителя «Хамаса», группа заручилась гарантиями арабских посредников, Турции и администрации США, на которых лежит ответственность за контроль за соблюдением соглашения. Его слова пока не получили подтверждения со стороны Израиля и посредников.

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг заявил, что сторонам удалось достичь соглашения по прекращению огня в Газе. По его словам, заложники, удерживаемые боевиками «Хамаса», должны быть освобождены в понедельник или во вторник.

Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем подтвердил, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. По его словам, заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.

Представитель израильского правительства говорил, что соглашение о прекращении огня вступит в силу в течение 24 часов после заседания правительства Израиля. По истечении этого 24-часового периода заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены в течение последующих 72 часов. По данным агентства Reuters, заседание кабмина назначено на 9 октября.

Анастасия Домбицкая