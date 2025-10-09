Reuters: глава нацбезопасности Израиля пригрозил свергнуть правительство Нетаньяху
Глава нацбезопасности Израиля пригрозил свергнуть правительство Нетаньяху
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что свергнет правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху, если палестинское движение «Хамас» не будет ликвидировано. Об этом сообщает агентство Reuters.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир
Фото: Atef Safadi / Pool Photo / AP
«Если руководство “Хамаса" не будет ликвидировано, или если нам только скажут, что оно ликвидировано, в то время как на самом деле оно продолжит существовать под другим прикрытием, "Еврейская сила" (партия, председателем которой выступает Итамар Бен-Гвир. — "Ъ") ликвидирует правительство»,— заявил Бен-Гвир перед заседанием кабинета министров, на котором, как ожидается, должно быть принято решение о соглашении о прекращении огня и освобождении заложников в Газе (цитата по Reuters).
Ранее глава палестинского движения «Хамас» в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что соглашение о прекращении огня, согласованное при участии посредников, вступит в силу сегодня. По словам представителя «Хамаса», группа заручилась гарантиями арабских посредников, Турции и администрации США, на которых лежит ответственность за контроль за соблюдением соглашения. Его слова пока не получили подтверждения со стороны Израиля и посредников.
Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг заявил, что сторонам удалось достичь соглашения по прекращению огня в Газе. По его словам, заложники, удерживаемые боевиками «Хамаса», должны быть освобождены в понедельник или во вторник. Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем подтвердил, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения должны объявить посредники. Представитель израильского правительства говорил, что соглашение о прекращении огня вступит в силу в течение 24 часов после заседания правительства Израиля. По истечении этого 24-часового периода заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены в течение последующих 72 часов.
