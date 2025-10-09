Reuters: глава нацбезопасности Израиля пригрозил свергнуть правительство Нетаньяху

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что свергнет правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху, если палестинское движение «Хамас» не будет ликвидировано. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

Фото: Atef Safadi / Pool Photo / AP Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

Фото: Atef Safadi / Pool Photo / AP

«Если руководство “Хамаса" не будет ликвидировано, или если нам только скажут, что оно ликвидировано, в то время как на самом деле оно продолжит существовать под другим прикрытием, "Еврейская сила" (партия, председателем которой выступает Итамар Бен-Гвир. — "Ъ") ликвидирует правительство»,— заявил Бен-Гвир перед заседанием кабинета министров, на котором, как ожидается, должно быть принято решение о соглашении о прекращении огня и освобождении заложников в Газе (цитата по Reuters).

Ранее глава палестинского движения «Хамас» в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что соглашение о прекращении огня, согласованное при участии посредников, вступит в силу сегодня. По словам представителя «Хамаса», группа заручилась гарантиями арабских посредников, Турции и администрации США, на которых лежит ответственность за контроль за соблюдением соглашения. Его слова пока не получили подтверждения со стороны Израиля и посредников.

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг заявил, что сторонам удалось достичь соглашения по прекращению огня в Газе. По его словам, заложники, удерживаемые боевиками «Хамаса», должны быть освобождены в понедельник или во вторник. Официальный представитель «Хамаса» Хазем Касем подтвердил, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения должны объявить посредники. Представитель израильского правительства говорил, что соглашение о прекращении огня вступит в силу в течение 24 часов после заседания правительства Израиля. По истечении этого 24-часового периода заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены в течение последующих 72 часов.

Анастасия Домбицкая