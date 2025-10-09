На подмосковных дорогах стало меньше нарушителей

По данным министерства транспорта Московской области, предоставленным по запросу “Ъ”, за девять месяцев 2025 года на дорогах с помощью камер зафиксировано 24,7 млн нарушений ПДД, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего водители не соблюдали скоростной режим. За девять месяцев выявлено 22,8 млн превышений на 20–40 км/ч, 688,6 тыс.— на 40–60 км/ч, 63 тыс.— на 60–80 км/ч и более 12 тыс.— на 80 км/ч и выше. «Скорости в течение года были высокими в связи с теплой погодой и отсутствием осадков в январе—марте»,— отметил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин. В топ-10 самых частых нарушений вошли также непристегнутые ремни безопасности, пересечение сплошной линии разметки и движение по обочине. Комплексы стали чаще выявлять выезды на автобусную полосу, что, скорее всего, связано с увеличением числа «выделенок» на областных дорогах. В сентябре, к примеру, новые участки появились в Красногорске, Домодедово и Истре.

Подмосковная система фотовидеофиксации обслуживается компанией «МВС Груп» (входит в группу «Урбантех») в рамках концессионного соглашения. Компания инвестировала в запуск систем 5 млрд руб. и получает 233 руб. с каждого оплаченного штрафа за нарушение ПДД. Сейчас на территории области работает более 2 тыс. камер. В планах у областного минтранса — увеличить число комплексов в 2026–2027 годах, а также «научить» их фиксировать новые составы административных правонарушений. Деталей в министерстве пока не раскрывают.

Иван Буранов