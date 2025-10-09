В Белгородской области восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы при ударе БПЛА

Восьмилетняя девочка пострадала при атаке беспилотника ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Налет БПЛА произошел в селе Новая Таволжанка. Ребенок находился в частном доме, когда получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Бойцы белгородской самообороны доставили ее в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ.

Врачи оказали девочке всю необходимую помощь, сейчас она транспортируется в детскую областную клиническую больницу.

Сегодня в Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму, непроникающее ранение головы и закрытый перелом плеча после удара дрона по грузовому автомобилю.

По данным господина Гладкова, с 7:00 8 октября до 7:00 9 октября отряды белгородской теробороны «Орлан» и «БАРС-Белгород» сбили в небе региона 28 беспилотников.