Госсекретарь США обмолвился о «необычных» встречах и разговорах Трампа по Газе

Глава Госдепа США Марко Рубио во время заседания кабинета министров в Белом доме обмолвился о «необычных» телефонных звонках и встречах с мировыми лидерами, которые президенту США Дональду Трампу пришлось провести в попытке добиться мирного урегулирования в Газе. По его словам, эти встречи «были очень интенсивны и требовали высокой самоотдачи». Господин Рубио не раскрыл, о каких конкретно встречах идет речь, но допустил, что когда-то об этом будет рассказано.

«Я думаю, важно понять, что то, что произошло вчера, на самом деле часть истории,— сказал Марко Рубио.— Возможно, однажды о событиях вчерашнего дня будет рассказано. Но достаточно сказать, что это не преувеличение, все это было бы невозможно без участия президента США».

По словам госсекретаря, переговорная команда Дональда Трампа активизировала свои усилия по привлечению «Хамаса» к участию в переговорах при содействии посредников в Катаре и Египте.

Глава Белого дома заявил, что попытается организовать визит в Египет, чтобы лично присутствовать на подписании сделки по Газе. По словам Дональда Трампа, соглашение о первом этапе, согласно которому оставшиеся в живых израильские заложники будут освобождены в обмен на сотни палестинских заключенных, будет подписано в ближайшие дни. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. Заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.

О сделке Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не дал миру подождать».

Анастасия Домбицкая