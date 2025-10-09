Политолог прокомментировал предложение самарского губернатора по роспуску думы

Политолог Константин Калачев отметил, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев столкнулся с местными элитами, продолжающими отстаивать свои интересы. Эксперт так прокомментировал информацию о желании главы региона распустить губернскую думу.

«Вячеслав Федорищев, как известно, занят перестройкой самарской областной исполнительной власти, но масштабной реорганизации регионального правительства, которая вступит в силу через год, ему, очевидно, показалось мало. Человек, которому еще недавно пророчили отставку, решил разобраться заодно и с законодательной властью региона, показать, что он начальник всех ветвей власти. Очевидно, что губернатор решил наглядно продемонстрировать, что высшее должностное лицо региона, а заодно и секретарь реготделения партии "Единая Россия", ставит целью на построение жесткой вертикали единоличной власти. Угрозы распустить губернскую думу должны были продемонстрировать, что у губернатора развязаны руки и полная поддержка в Москве. Вячеслав Федорищев таким образом делает символический шаг от согласований тех или иных решений с губернской думой к императивному командному стилю управления», — отметил политолог.

«Самарский губернатор создает систему управления, где он будет единственным центром принятия самых важных решений. Как на это отреагируют местные группы влияния и федеральный центр, время покажет», — добавил эксперт.

Внеочередное заседание губдумы проигнорировали 11 депутатов. На нем приняли предложенные губернатором поправки в устав региона. Они касаются переименования вице-губернаторов в заместителей губернатора и нового статуса глав муниципальных образований Самарской области, которые должны войти в состав облправительства с правом совещательного голоса. Заседание не посетили председатель Геннадий Котельников, находящийся в отпуске, а также шесть его коллег по «Единой России»: Вячеслав Дормидонтов, Владимир Дуцев, Дмитрий Литвинов, Андрей Мурзов, Михаил Натальчук, Вера Попова. Изначально заседание должны были провести 4 октября, но его пришлось перенести, так как не собрался кворум. Спустя пять дней ситуация повторилась, однако шесть отсутствующих на заседании депутатов в последний момент направили свое мнение с голосами по почте.

Андрей Сазонов