Самарский губернатор предложил распустить думу

Как стало известно «Ъ», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил недовольство работой депутатов губдумы, часть которых проигнорировала внеочередное заседание регионального парламента. Причем, большинство пропустивших мероприятие оказались представителями «Единой России». Реготделение этой партии возглавляет господин Федорищев.

Во время заседания губернской думы 9 октября глава региона попросил СМИ покинуть зал заседания. Как рассказали «Ъ» парламентарии, губернатор в отсутствии журналистов пригрозил распустить областной парламент из-за его недееспособности. По мнению господина Федорищева, некоторые депутаты злоупотребляют пропусками заседаний, поэтому необходимо проверить, почему так происходит и есть ли на это уважительные причины. Также «парламентариям-прогульщикам» предложат пройти проверку на полиграфе.

Внеочередное заседание губдумы проигнорировали 11 депутатов. На нем приняли предложенные губернатором поправки в устав региона. Они касаются переименования вице-губернаторов в заместителей губернатора и нового статуса глав муниципальных образований Самарской области, которые должны войти в состав облправительства с правом совещательного голоса. Заседание не посетили председатель Геннадий Котельников, находящийся в отпуске, а также шесть его коллег по «Единой России»: Вячеслав Дормидонтов, Владимир Дуцев, Дмитрий Литвинов, Андрей Мурзов, Михаил Натальчук, Вера Попова. Изначально заседание должны были провести 4 октября, но его пришлось перенести, так как не собрался кворум. Спустя пять дней ситуация повторилась, однако шесть отсутствующих на заседании депутатов в последний момент направили свое мнение с голосами по почте.

Полномочия депутатов Самарской губернской думы VII созыва истекают в сентябре 2026 года.

Евгений Чернов