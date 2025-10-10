Стамбульский спрос

В Турции растет спрос на российский энергетический уголь, что поддерживает котировки. Топливо активно закупают производители цемента, и часть энергетических предприятий стремится пополнить запасы до начала высокого сезона. Турция — крупнейший рынок для российских угольщиков на западном направлении, удобный, кроме прочего, и в части логистики. Но экспортеры на западе вынуждены реализовывать уголь с дисконтом из-за рисков санкций.

Российский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг с поставкой в Турцию за неделю 30 сентября — 5 октября подорожал на 3,3%, до $94,5 за тонну с учетом фрахта (CFR), подсчитали в NEFT Research. Это максимальный показатель с февраля и наибольшая динамика котировок на западных и восточных направлениях за неделю. Также цены в Турции впервые с начала года превысили котировки на премиальном европейском рынке (CIF ARA), которые были на уровне $92,2, следует из данных аналитиков.

Как сказано в обзоре NEFT Research, цементные заводы в Турции продолжают закупать российский уголь, поскольку цены на альтернативы выше. «На рынке также отмечается повышенная активность со стороны некоторых покупателей, которые ищут грузы с поставкой в декабре—январе. Это может быть связано с прогнозируемым ростом экспорта электроэнергии в Сирию, а также с желанием заранее зафиксировать поставки на фоне возможного сезонного увеличения спроса»,— отмечают аналитики.

Впрочем, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, даже высококалорийный российский уголь на западных рынках часто продается с дисконтом, его размер может достигать 20%. Да и в целом цены там ниже, чем на некоторых восточных рынках, при прочих равных условиях. Разница в ценах на базисе FOB между восточными и южными или западными портами — около $10–20 за тонну, добавляет директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев. По его словам, в целом цены на западе на российский уголь находятся в боковом движении уже несколько месяцев и сезонный спрос будет очевиден только ближе к концу года.

Согласно данным турецкой статистики, которые приводит Институт энергетики и финансов, за январь—август Турция увеличила импорт угля из РФ на 34% год к году, до 21,3 млн тонн. В июне—августе импорт российского угля с учетом отправок через трейдеров вырос на 28% год к году, до 8,3 млн тонн. В сентябре, продолжают эксперты, в 3,3 раза месяц к месяцу, до 300 тыс. тонн, выросли железнодорожные отгрузки угля марки Д из Кузбасса в Тамань с последующей отправкой в Турцию. С другой стороны — снизился экспорт из Мурманска, отмечают в Институте энергетики и финансов, не раскрывая цифр.

По словам Александра Котова, Турция вполне может сохранять или даже наращивать спрос на импортный уголь, особенно если цены на газ и регуляторные барьеры будут расти, а развитие ВИЭ будет идти медленно. «Страна сталкивается с растущим внутренним спросом на электроэнергию, при этом собственная генерация его просто не успевает покрывать. И уголь — традиционно стабильный источник для базовой нагрузки, особенно в те периоды, когда ГЭС показывает низкую выработку»,— говорит начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев. При этом логистика из российских черноморских портов в Турцию отлажена хорошо, добавляет он.

В ЕС у российских угольщиков нет прямых возможностей продаж из-за санкций. Но, отмечал собеседник “Ъ” в отрасли, уголь может продаваться в Европу и иные регионы, где есть запреты, через «торговые прокладки» (см. “Ъ” от 12 февраля). На Ближнем Востоке российский уголь также закупают Египет и Марокко, но это небольшие объемы, говорит Александр Котов. По словам Олега Абелева, уголь из РФ может быть интересен и странам Южной Европы, которые не входят в ЕС,— Сербии, Боснии и Герцеговине. Большие дисконты часто перевешивают политические риски, отмечает он.

По итогам девяти месяцев 2025 года экспорт угля превышает прошлогодний уровень, следует из данных ЦЦИ. Аналитики оценивают объем поставок примерно в 152,6 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за тот же период годом ранее. В сентябре крупнейшими импортерами были Китай (7,8 млн тонн), Южная Корея (2,7 млн тонн) и Турция (1,2 млн тонн).

Полина Трифонова