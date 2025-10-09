Около Пулково зафиксировали 10 нарушений в работе такси

Представители Межведомственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга за 9 октября проверили 30 транспортных средств и водителей такси. В каждом третьем случае были выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Контрольное мероприятие прошло в районе аэропорта Пулково. Специалисты изъяли одно транспортное средство нелегального такси. Водитель перевозил пассажиров без специального разрешения.

«Благодаря слаженной работе сотрудников подразделений безопасности на транспорте, государственного контроля Комитета и полиции в 2024 — 2025 гг. в Санкт-Петербурге пресечена деятельность нескольких групп нелегальных перевозчиков пассажиров такси. Указанная работа будет продолжена и в дальнейшем»,— заявил заместитель председателя комтранса Денис Суслов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 2000 автомобилей такси в Петербурге и области нарушили ПДД.

Татьяна Титаева