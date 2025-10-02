Около 2000 автомобилей такси в Петербурге и области нарушили ПДД

Более 20 тыс. машин агрегаторов такси проверили на соблюдение правил ПДД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За десять дней к административной ответственности привлекли около 2000 водителей транспортных средств, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рейд провела Госавтоинспеция Петербурга и Ленобласти. Ими были выявлены многочисленные факты нарушения правил перевозки пассажиров, включая детей. В частности, у одного из таксистов не было прав на управление машиной. Его забрали в отдел для разбирательства и выяснения, как он устроился в компанию.

В девять транспортных средств были внесены конструктивные изменения, не согласованные с ГАИ. Эти транспортные средства поместили на спецстоянку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский депутат предложил штрафовать компании за нелегалов в такси.

Татьяна Титаева