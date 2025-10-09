Трамп заявил о готовности работать с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова работать с Ираном. Он отметил позицию Тегерана по соглашению по Газе, заявив, что в Вашингтоне ценят готовность иранцев поддержать сделку между Израилем и «Хамасом».

«Иран сообщил нам, что полностью поддерживает это соглашение. Они считают его отличным шагом, и мы это ценим. Мы будем с ними работать,— сказал американский лидер на заседании кабинета министров в Белом доме. — Но, как вы знаете, у нас действуют серьезные санкции против Ирана, и, несмотря на то, что мы хотим, чтобы они смогли восстановить свою страну, они не могут иметь ядерное оружие».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты получили «очень мощный сигнал» от Ирана о заинтересованности в заключении сделки по Газе.

7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом не исключил возвращения к боевым действиям против Ирана. В конце сентября СМИ отмечали повышение военной активности США на Ближнем Востоке. Пентагон, в частности, перебрасывает туда самолеты-дозаправщики. Часть из них уже прибыла на авиабазу в Катаре, другие ожидают вылета с британских баз.

Анастасия Домбицкая