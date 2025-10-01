Война, с кем надо война

Закрытое совещание военного руководства США в Виргинии во вторник, 30 сентября, на котором прозвучал призыв готовиться к боевым действиям и «нанести сокрушительный удар» по врагам Америки, было воспринято в мире не только как демонстрация намерения администрации Трампа повысить боеготовность американских вооруженных сил, но и как сигнал о начале подготовки к конкретным военным кампаниям. Наиболее вероятной целью США сейчас выглядит Иран, который восстанавливает свои ядерные мощности после американских бомбардировок в июне этого года и отказывается от прямого диалога с США. Тему иранской угрозы стали снова разгонять американские СМИ, сообщая об ускоренном строительстве секретного военного объекта вблизи ядерного центра в Натанзе.

Совещание восьми сотен американских генералов и адмиралов, включая командующих контингентов США по всему миру, которые 30 сентября были вызваны на базу Корпуса морской пехоты в Куантико (штат Виргиния), позволило им впервые услышать о новых задачах вооруженных сил США, поставленных президентом Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом.

В обращении Пита Хегсета, который выступал перед американским генералитетом до Дональда Трампа, и прозвучало несколько раз слово «война».

«С этого момента единственной миссией восстановленного Министерства войны станет ведение боев, подготовка к войне и победе»,— провозгласил глава американского военного ведомства.

Слово «война» многократно присутствовало и в последовавшей за обращением Пита Хегсета речи президента Трампа, в своей весьма вольной трактовке истории рассказавшего о победе США в Первой и Второй мировых войнах и призвавшего крепить боевой дух для новых побед на полях сражений.

Ни президент США, ни глава Пентагона в своем общении с американскими генералами не назвали ни одну страну, с которой США должны быть готовы воевать. В то же время американские СМИ обращают внимание на то, что совещание с высшим военным командованием включало в себя и закрытую часть, в ходе которой и могли обсуждаться планы или сценарии будущей войны.

При этом появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным военным противником Америки в ходе реализации провозглашенной стратегии «мир через силу» может стать Иран, подвергшийся в июне израильским, а затем и американским бомбардировкам.

На фоне совещания американского командования в Куантико мониторинговые сервисы фиксируют заметно возросшую в последние дни военную активность США на Ближнем Востоке.

Пентагон, в частности, перебрасывает туда самолеты-дозаправщики. Часть из них уже прибыла на авиабазу в Катаре, другие ожидают вылета с британских баз. В регион направляется и авианосец ВМС США Gerald Ford со своей ударной авианосной группой. Он уже прошел Гибралтар и идет на восток по Средиземному морю.

Выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Дональд Трамп вспомнил о недавних американских ударах по ядерным объектам Ирана. «Сегодня многие из бывших иранских командиров, я бы сказал, почти все они больше не с нами. Они мертвы»,— с гордостью добавил он.

Однако заявления высшего иранского руководства, сделанные на разных площадках в Нью-Йорке, Москве и Тегеране, свидетельствуют о том, что американские удары по ядерным объектам Ирана возымели обратный эффект. Иранская сторона дает понять, что ее ядерные программы будут продолжены, при этом на данном этапе Тегеран исключает прямой диалог с Вашингтоном, не оправдавший себя в связи с участием США в силовой акции против Исламской Республики.

Выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неприемлемыми требования Вашингтона к Тегерану передать США весь обогащенный Исламской Республикой уран взамен на трехмесячную отсрочку перед возобновлением международных санкций.

В свою очередь, посетивший Москву глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент страны Мохаммад Эслами сообщил, что США и Израиль своими ударами не смогли заставить Иран прекратить развитие ядерной отрасли, а лишь вызвали в ней «небольшую паузу». «Никакого отклонения от нашего мирного плана по развитию атомных технологий не будет. Мы большими шагами будем идти вперед»,— отметил глава ОАЭИ.

Наконец, с жестким заявлением выступил на прошлой неделе и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«В настоящий момент переговоры с правительством США национальным интересам Ирана никакой помощи не окажут, никакой пользы не принесут, ни от какого зла нас не защитят»,— заявил верховный лидер Ирана, назвавший диалог с США «глухим тупиком».

«Эти переговоры полезны для президента США. Он свою голову поднимет, скажет: "Я пригрозил Ирану, привел его, посадил за стол переговоров". Он перед всем миром из этого делает себе славу, а для нас это полнейшее зло и никакой пользы для нас не несет»,— повторил аятолла Али Хаменеи.

На этом фоне газета The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и на неназванных аналитиков сообщила о том, что после американских и израильских ударов Иран якобы ускорил строительство на секретном подземном военном объекте к югу от ядерного центра в Натанзе.

По информации газеты, работы по строительству тоннелей на объекте начались еще в декабре 2020 года и были ускорены во второй половине этого года. Глубина и размеры тоннелей, согласно The Washington Post, вызвали у аналитиков опасения, что они предназначены для обогащения либо безопасного хранения урана.

Сергей Строкань