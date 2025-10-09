Более 100 новороссийцев получили компенсации после атаки ВСУ

В Новороссийске уже более 100 жителей получили положенные денежные выплаты в связи с повреждением жилых домов после недавней атаки беспилотников на город. Специалисты продолжают работу по восстановлению объектов, при этом особое внимание уделяется наиболее пострадавшему многоквартирному дому на улице Шевченко, 55, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко

После проведения экспертизы специалисты приступили к ремонтным работам. Приоритетной задачей назван ремонт крыши, поскольку в регионе уже начался сезон дождей, что требует ускорения работ для предотвращения протечек. Временно жильцам предлагаются альтернативные варианты размещения.

Представители районной администрации отмечают, что находятся в постоянном контакте с жителями, оказывают необходимую помощь и консультируют по всем вопросам, связанным с восстановлением жилья. По их словам, работы ведутся в усиленном режиме, чтобы жители могли как можно скорее вернуться к привычной жизни.

Атака на город произошла 24 сентября. Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после удара украинских беспилотников, в результате которого повреждены жилые дома, гостиница и офисные здания. В результате нападения погибли два человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

По информации городских властей, атака была комбинированной: с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов и с моря с использованием безэкипажных катеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал, что удар пришелся на центральную часть города. Обломки дронов повредили семь многоквартирных домов, гостиницу «Новороссийск» и около 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели. В одной из многоэтажек на улице Шевченко загорелась кровля, которую оперативно потушили.

В пресс-службе АО «КТК-Р» сообщили, что в результате атаки пострадали двое сотрудников компании. По информации источников, боевые части дронов были оснащены поражающими элементами, которые разлетались по округе, повреждали строения и автомобили и ранили людей.

Мария Удовик