На Дону после вмешательства прокуратуры обманутой дольщице вернули 4 млн рублей

В Миллерово после вмешательства прокуратуры обманутой дольщице выплатили более 4 млн руб. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, местная жительница приобрела жилье в строящемся доме в Миллерово. Однако застройщик обанкротился в 2019 году, так и не сдав объект в эксплуатацию. Компенсацию ей выплачивать отказались.

Прокуратура обратился в суд с иском о взыскании с застройщика денежных средств. Суд удовлетворил требования ведомства. Потерпевшей выплатили средства.

Мария Хоперская