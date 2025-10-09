На Дону после вмешательства прокуратуры обманутой дольщице вернули 4 млн рублей
В Миллерово после вмешательства прокуратуры обманутой дольщице выплатили более 4 млн руб. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, местная жительница приобрела жилье в строящемся доме в Миллерово. Однако застройщик обанкротился в 2019 году, так и не сдав объект в эксплуатацию. Компенсацию ей выплачивать отказались.
Прокуратура обратился в суд с иском о взыскании с застройщика денежных средств. Суд удовлетворил требования ведомства. Потерпевшей выплатили средства.