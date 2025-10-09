Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
FIFA рассматривает возможность отказа от проведения чемпионатов мира летом

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино призвал футбольную общественность быть «более открытыми» к изменениям расписания матчей чемпионата мира. Он отметил, что организация может отказаться от традиции проводить мировые первенства летом.

«Если вы хотите играть в одно и то же время, где бы ни проводился чемпионат мира, то можно рассмотреть март или октябрь. В некоторых частях света не выйдет играть в декабре. В других — в июле. Даже в отдельных регионах Европы в июле очень-очень жарко», — заявил господин Инфантино на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов (EFC), его цитату приводит The Athletic.

Президент FIFA отметил, что вопрос «уже обсуждается», и головная организация «консультируется со всеми все время». «Это касается не одного конкретного чемпионата мира, а турнира в целом», — подытожил Джанни Инфантино.

Текущая версия международного календаря FIFA действует до 2030 года. В 2022 году чемпионат мира впервые прошел не в рамках традиционной летней паузы, а в период с ноября по декабрь. Причиной стали погодные условия в Катаре, стране-хозяйке турнира. С большой долей вероятности, аналогичное решение будет принято в отношении чемпионата мира-2034 в Саудовской Аравии. По данным The Athletic, соревнование может быть сдвинуто даже на январь 2035 года из-за Рамадана. В таком случае, мировое первенство впервые пройдет в нечетный год.

Арнольд Кабанов

