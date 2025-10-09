На 80-м году жизни скончался один из создателей Ленинградского балета на льду

В Санкт-Петербурге скончался мастер спорта СССР международного класса, один из создателей Ленинградского балета на льду Владимир Куренбин. Траурной новостью поделились по комитете по физической культуре и спорту.

Владимир Куренбин скончался 8 октября, ему было 79 лет. Мастер спорта СССР выступал за ДСО «Буревестник», сборные Ленинграда и СССР.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Владимира Ивановича. Светлая память»,— написали в Telegram-канале комитета.

Церемония прощания с Владимиром Куренбиным пройдет 10 октября на Смоленском кладбище.

Татьяна Титаева