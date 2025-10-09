Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проект школы на 1,6 тысячи мест в Ростове-на-Дону прошел экспертизу

Проект строительства школы в Октябрьском районе Ростова-на-Дону прошел госэкспертизу. Вместимость учреждения – 1,6 тысячи учеников. Информацию об этом разместили на портале Единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Заказчиком выступило управление капитального строительства донской столицы. Проект разрабатывали пять ростовских организаций, а также московское ООО «ПСК «Центр инженерных технологий».

Школу планируется построить в границах участка пр-т Ленина — пр-т Михаила Нагибина — ул. Нансена.

Мария Хоперская

