Проект школы на 1,6 тысячи мест в Ростове-на-Дону прошел экспертизу

Проект строительства школы в Октябрьском районе Ростова-на-Дону прошел госэкспертизу. Вместимость учреждения – 1,6 тысячи учеников. Информацию об этом разместили на портале Единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Заказчиком выступило управление капитального строительства донской столицы. Проект разрабатывали пять ростовских организаций, а также московское ООО «ПСК «Центр инженерных технологий».

Школу планируется построить в границах участка пр-т Ленина — пр-т Михаила Нагибина — ул. Нансена.

Мария Хоперская