Сбережениям не хватает миллионов

Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) выглядит незначительным в общем объеме рынка. По оценке “Ъ”, за два года на это решились не более 1 млн человек, тогда как общее количество застрахованных только в НПФ превышает 35 млн человек. Во многом слабые результаты связаны с многоступенчатым процессом перевода средств, а также с ожиданием клиентами выплат накопительных пенсий. Однако участники рынка рассчитывают на рост показателей в условиях снижения депозитных ставок, а также появления дополнительных преференций по ПДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опросу крупнейших НПФ, по итогам девяти месяцев этого года более 500 тыс. россиян приняли решение о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. В частности, в НПФ Сбербанка заявки на сумму более 60 млрд руб. подали почти 395 тыс. застрахованных лиц. В «Газфонд пенсионные накопления» около 47 тыс. человек подали заявки на сумму около 14 млрд руб. В «ВТБ Пенсионном фонде» оценили, что объем средств по поданным заявлениям по итогам года составит около 20 млрд руб. Исходя из данных за 2024 год (45 тыс. человек подали заявки на 11 млрд руб.), в этом году число заявителей можно оценить в 90 тыс. человек.

В целом за год в крупнейших фондах количество заявок на перевод накопительной пенсии может приблизиться к 700 тыс., а объем средств, переведенных на счета ПДС в марте 2026 года, достичь 120 млрд руб. По итогам прошлого года пенсионные накопления перевели 415 тыс. человек на сумму 95 млрд руб. При этом, по данным ЦБ, на середину 2025 года в трех крупнейших НПФ количество застрахованных лиц составляло почти 24 млн человек, а объем пенсионных накоплений — 4,4 трлн руб. НПФ «Будущее» (в начале сентября объединивший семь фондов) и НПФ «Эволюция», занимающие соответственно четвертое и пятое места по числу застрахованных лиц (суммарно 10 млн человек) и портфелю ОПС (почти 900 млрд руб.), не ответили на запрос “Ъ”.

По данным Банка России, на 1 июля объем пенсионных накоплений в НПФ оценивался в 3,48 трлн руб. Их формировали 35,3 млн человек. При этом с 2014 года накопления растут лишь за счет инвестиционного дохода. ПДС действует с начала 2024 года. Средства в ней формируются за счет добровольных взносов граждан, а также государственного софинансирования. На середину этого года к программе присоединились 5,4 млн человек, а объем привлеченных средств достиг 414 млрд руб.

Но общем фоне средств в системе ОПС переводы даже за два года выглядят незначительно. При этом сами фонды заинтересованы в изменении статуса своих клиентов. «Это позволит им получать дополнительные активы в управление, а продвижение продукта облегчается наличием государственного софинансирования»,— указывает гендиректор «Эксперт бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Однако перевод средств в ПДС сопряжен с техническими сложностями. При срочном переводе средства поступают на счет на следующий год после истечения пятилетнего срока после подачи заявления. При досрочном переводе деньги направляются на счет уже через год, однако часть сбережений будет потеряна. Этого можно избежать, если подать заявление в год фиксинга, который происходит каждые пять лет. «Все это не способствует массовости переводов»,— отмечает руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Помимо технических сложностей важной проблемой является низкая осведомленность клиентов.

«Более десяти лет пенсионные накопления заморожены, люди привыкли воспринимать их как нечто абстрактное и недоступное для управления. К тому же миллионы россиян, официально работавших в 2000-х и начале 2010-х годов, даже не подозревают о наличии у них пенсионных накоплений»,— указывает директор по продукту «Газфонд пенсионные накопления» Владислав Кондрашов. Кроме того, часть участников программы намеренно отказываются от перевода, так как их средства в ближайшее время подлежат единовременной выплате, отмечает глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай. «Переводить ОПС в ПДС им невыгодно, проще открыть новый договор ПДС»,— отмечает он.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, «со стороны некоторых участников рынка звучали идеи по оптимизации механизма перевода накопительной части пенсии в ПДС», однако конкретных предложений пока не поступало. «Оптимальным решением могла бы стать единая цифровая платформа, которая объединит участников рынка, регуляторов и государственные сервисы»,— считает господин Вестеровский.

Эксперты рассчитывают на рост популярности ПДС в условиях снижения депозитных ставок. Кроме того, Анатолий Аксаков отмечает, что у этой программы должны появиться новые преференции, «такие как налоговые льготы для работодателей и повышенные налоговые вычеты для семей».

Андрей Ковалев