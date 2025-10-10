Слушателя оберегают от соблазна

Аудиокниги начали публиковать предупреждения об упоминании запрещенных веществ в произведениях. По данным “Ъ”, маркировку вносят сами правообладатели, которые готовились к вступлению ФЗ о пропаганде наркотиков с 1 сентября, хотя срок был перенесен на 1 марта 2026 года.

“Ъ” обратил внимание, что музыкальные сервисы начали маркировать аудиокниги: например, к ряду произведений в «VK Музыке» появились предупреждения, что фонограмма содержит информацию о наркотических или психотропных веществах. Соответствующий текст появился в аудиокнигах «Словно мы злодеи» М. Л. Рио, «Дом на болотах» Зои Сомервилл, а также в романах Стивена Кинга («Стрелок», «Извлечение троих») и других. В части аудиокниг предупреждение порой произносится диктором аудиокниги в начале фонограммы. В «VK Музыке», «Яндекс Музыке», «МТС Музыке», а также «Wink Музыке» отказались от комментариев. В «Звуке» не ответили на запрос “Ъ”.

Ранее лейблы начали рассылать артистам предупреждения с просьбой проверить свои произведения на предмет упоминания запрещенных веществ в текстах, названиях песен или альбомов (см. “Ъ” от 21 августа). Также исполнителям предлагали прислать новые версии произведений, где подобная информация будет исключена или заглушена. Так, в песне «Мама, я люблю» группы Anacondaz, как заверяла «Яндекс Музыка» в комментарии РБК, правообладатель «заглушил» все упоминания «кокаина», «наркоторговли» и др.

Пакет законопроектов, который уточнил понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, был подписан президентом в августе 2024 года и вступает в силу с 1 марта 2026 года. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом они не должны содержать информацию о допустимости и привлекательности потребления. Норма не будет распространяться на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, но затронет как исполнителей, так и распространителей. Наказывать за распространение таких произведений без маркировки будут штрафами до 600 тыс. руб., уголовная ответственность будет наступать после двукратного нарушения в течение года. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Одной из причин переноса срока действия закона три собеседника “Ъ” в крупных издательствах называют вероятные штрафы для участников отрасли: «За такой короткий период мы бы просто не успели бы выявить, а также промаркировать весь контент, потенциально подпадающий под действие новой нормы». Роскомнадзор в ноябре запустит программу с использованием искусственного интеллекта, которая поможет выявить в книгах наличие информации о наркотических или психотропных веществах, сообщало Минцифры. Впрочем, окончательное решение будут принимать редакторы.

Сами участники рынка неоднократно отмечали, что регулирование реалистично ввести только на контент, выпущенный после принятия поправок (см. “Ъ” от 27 мая 2024 года). Также они просили перенести срок вступления закона в силу, а в противном случае прогнозировали рост штрафов, как это уже было с онлайн-кинотеатрами после запрета пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Два источника “Ъ” в одном из музыкальных стримингов заверяют, что маркировка, скорее всего, была внесена в карточку аудиокниги не сервисом, а самим правообладателем: «Последние уже давно готовились к вступлению ФЗ в силу. При этом срок вступления закона в силу был перенесен в последний момент, поэтому, скорее всего, маркировка сохранилась еще с того времени».

