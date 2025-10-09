Уравнение с двумя известными

Усредненные по своим скоростным характеристикам корты, которые используются на большинстве главных турниров, снижают шансы большинства игроков противостоять двум сильнейшим теннисистам мира — Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру, которые разыграли между собой финалы на пяти последних турнирах, где участвовали оба. Однако утверждать, что за последние годы корты стали однозначно медленнее, неправильно. Согласно данным, которые приводит BВС, за последние восемь лет на семи «мастерсах» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из девяти условия для игры стали быстрее.

Одной из центральных тем, обсуждающихся в последнее время в теннисных кругах, стала тема влияния скоростных характеристик покрытий кортов на ситуацию в мировой элите. Едва ли не самым активным участником этой дискуссии еще недавно считался россиянин Даниил Медведев, регулярно обращавший внимание на замедление игры, а две недели назад последовало резонансное заявление знаменитого швейцарца Роджера Федерера, который завершил карьеру в 2022 году. В интервью своему бывшему сопернику, другой экс первой ракетке мира американцу Энди Роддику, он отметил, что организаторы крупных турниров искусственно замедляют корты. Причем делается это ради того, чтобы вероятность финалов с участием двух — испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, далеко оторвавшихся от остальных по уровню игры, была выше.

«Для организаторов в этом есть элемент страховки,— считает Федерер.— Чтобы обыграть Синнера на медленном покрытии, нужно сыграть очень хорошо, тогда как на быстром корте иногда достаточно пары мощных ударов. Организаторы турниров думают примерно так: “Финал между Синнером и Алькарасом отлично смотрится. Чем больше будет таких матчей, тем полезнее для игры”».

Алькарас и Синнер разыграли между собой финалы на пяти последних турнирах, где участвовали оба — в Риме, на Roland Garros, Wimbledon, в Цинциннати и на US Open. Тем не менее журналисты BBС попробовали выяснить, в какой степени утверждение Федерера соответствует реальному соотношению дел. И оказалось, что, согласно информации АТР, за период с 2017 по 2025 год минимум на семи мужских «мастерсах» из девяти центральные корты стали не медленнее, а быстрее. Об этом говорят сводные данные Court Pace Index — скоростного показателя теннисных площадок, рассчитывающегося по специальной формуле. Например, в Мадриде, «тысячнике» с наиболее медленными площадками, он вырос с 20,9 до 26,1, а в Торонто, где корты самые быстрые,— с 36,3 до 44,6. Единственным «мастерсом», где Court Pace Index упал — с 42,9 до 32,8, стал шанхайский (по турниру в Париже, который начинается 27 октября, данных нет).

Другое дело, что в данной выкладке не приводятся показатели Wimbledon — травяного турнира Большого шлема, где корты по сравнению c концом XX века однозначно потеряли в скорости. К тому же ни один из центральных кортов «мастерсов» не может считаться быстрым (для этого Court Pace Index должен достигать отметки 45). И вот это действительно выгодно Синнеру и Алькарасу, которые получают больше шансов противостоять игрокам, чья игра в большей степени основана на мощной подаче.

К слову, в середине 1990-х годов считалось, что новые технологии производства ракеток и струн могут существенно снизить интерес к теннису, который в то время стал очень быстрым. Однако этого не произошло.

Отчасти потому, что среди асов подачи в то время было много харизматичных личностей — таких, как немец Борис Беккер и хорват Горан Иванишевич. Да и нынешний процесс усреднения характеристик кортов является ответом на процессы, которые можно было наблюдать 25–30 лет назад.

«Определенные манипуляции с покрытиями со стороны турниров имели место всегда,— считает заслуженный тренер России Борис Собкин, работавший много лет с бывшей восьмой ракеткой мира Михаилом Южным.— Скажем, в свое время этим отличались организаторы “мастерса” в Париже, которые убыстряли или замедляли корты в зависимости от того, кто из французских игроков имел наилучшие шансы на успешное выступление. Аналогичные вещи происходили в период доминирования Роджера Федерера, которого тоже хотели видеть в финалах как можно чаще. Поэтому в том, что происходит сейчас, нет никакого криминала. Да и вообще нельзя сказать, что усредненные варианты покрытий хорошо подходят только Алькарасу и Синнеру. На них могут хорошо выступать все игроки универсального стиля».

Евгений Федяков