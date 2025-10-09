Max упростил создание цифрового ID для пользователей

Мессенджер Max предоставил пользователям возможность получить цифровой ID по упрощенной схеме. В пресс-службе мессенджера рассказали РБК, что такой виртуальный документ можно будет использовать только для подтверждения возраста.

Цифровой ID — аналог бумажных документов, по которому можно подтвердить свое совершеннолетие, статус студента или многодетного родителя. Для этого используется специальный QR-код, который формируется на базе сведений из «Госуслуг». Пользоваться сервисом могут лица старше 18 лет.

Чтобы создать цифровой ID по упрощенной схеме, нужно загрузить водительское удостоверение на «Госуслуги». В приложении Max необходимо перейти в раздел «Цифровой ID» и нажать кнопку «Создать». Потом нужно подтвердить личность по отпечатку пальца или лицу и перейти в «Госуслуги». Там необходимо аутентифицироваться по водительским правам. На заключительном этапе пользователю нужно сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой документ готов.

Мессенджер Max тестирует сервис с 15 сентября. «Цифровой ID» действует только на устройстве, на котором был создан. Скриншоты невозможны — вместо QR-кода будет отображаться белый экран, а доступ к коду возможен только через Face ID или отпечаток пальца.