«Спорттендер» признали недобросовестным подрядчиком в Петербурге

ООО «Спорттендер» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков из-за срыва поставки новых песочниц для «Детского сада № 63». Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В ведомство с жалобой на исполнителя контракта обратилось дошкольное учреждение. По договору компания должна была поставить песочницы до конца июня. Детский сад не получил их даже в сентябре. Поставщик не выходил на связь, претензии заказчика были проигнорированы.

Санкт-Петербургское УФАС сочло действия компании недобросовестными и включило сведения о поставщике в РНП на два года. В течение этого срока фирма не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компанию «Продерма» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта с «Городской Александровской больницей».

Татьяна Титаева