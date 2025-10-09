Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября. Об этом он сказал на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

«В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября»,— сказал господин Токаев, комментируя инициативу Казахстана по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора «Север — Юг».

9 октября в Душанбе прошел второй саммит «Россия – Центральная Азия». По итогам встречи в пресс-службе Кремля сообщили, что на саммите обсуждались вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

Анастасия Домбицкая