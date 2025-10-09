МИД РФ: Сербия пожертвовала Курской области почти полмиллиарда рублей

8 октября правительство Сербии перевело в Фонд развития Курской области 472 млн руб., сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан»,— заявили в МИД РФ. В жесте сербов российское дипломатическое ведомство видит символ многовекового братства России и Сербии.

Как следует из пресс-релиза МИД, фонд, куда поступили средства, реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавших от боевых действий.

Как позднее сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн, деньги Сербии будут направлены на ремонт специализированного центра «Аистёнок», в котором проходят реабилитацию 90 детей с ограничениями возможностей здоровья. А также на капремонт роддома №1 на улице Ленина в Курске и приобретение машин для городских поликлиник.

«Это значимая поддержка, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Курская область. С такими испытаниями в истории современной страны не сталкивался ни один другой регион»,— написал губернатор.

